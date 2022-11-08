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مشروع جزر دبي
دبي

"نخيل" تقترض 17 مليار درهم من بنوك محلية مع ازدهار عقارات دبي

من بينها "جزر دبي" ومشروعات أخرى لتطوير الواجهة البحرية

دبي - رويترز
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قالت شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على تمويل بقيمة 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار) من بنوك محلية، وستستخدمه في مشروعات جديدة، من بينها "جزر دبي" ومشروعات أخرى لتطوير الواجهة البحرية.

أوضحت الشركة المطورة لجُزر على شكل نخلة قبالة ساحل دبي، إن التمويل جاء من مجموعة تضم ثلاثة بنوك محلية، هي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي.

وتشمل الصفقة إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم، وتمويلا إضافيا بقيمة ستة مليارات درهم من مجموعة البنوك.

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وتعتزم نخيل تطويل جزر صناعية أخرى ضمن مشروع جزر دبي، الذي كان يعرف من قبل باسم جزر ديرة، تشمل خمس جزر بمساحة كلية تبلغ 17 كيلومترا مربعا.

قال متحدث باسم نخيل، إن هذه التعاملات تعزز مركز الشركة المالي وتعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التركيز الاستراتيجي الجديد لها.

كانت الشركة المملوكة للحكومة، واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري تضررا من انهيار سوق العقارات في دبي مطلع العقد، مما أجبرها على إعادة هيكلة ديون ضخمة.

وازدهرت سوق العقارات في دبي في النصف الأول من هذا العام مع زيادة الإقبال، وكان الروس من بين أكبر خمس فئات من المستثمرين في عقارات دبي، إذ استفادت الإمارة من تدفق الثروة في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا.

وقالت شركة الاستشارات العقارية بترهومز في تقرير في يوليو، إن النصف الأول شهد زيادة في حجم صفقات العقارات السكنية بنسبة 60% مع زيادة بـ 85% في قيمة العقارات المباعة.

وبدأت سوق العقارات في دبي في التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهدته في العام 2020 وفي أوائل العام الماضي، مع تهافت المشترين على الوحدات الفاخرة بعد أن خففت الإمارة قيود مكافحة جائحة كورونا بشكل أسرع من معظم المدن في العالم.

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