أرباح "أسواق المزرعة" ترتفع 29.3% إلى 4.52 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفعت صافي أرباح الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" بنسبة 29.3% في الربع الثالث من 2022، إلى 4.52 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي أرباح نحو 3.49 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن ارتفاع صافي الريح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 35.5 مليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات فروع أسواق المزرعة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت الشركة أن ارتفاع الأرباح على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 7.4 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة في الربع الثالث من 2022، بنسبة 15.98% مقارنة بأرباح نحو 5.38 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022 ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 30.95% إلى 16.07 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بنحو 12.27 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.