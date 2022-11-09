أرباح "الغاز" ترتفع 56% إلى 57 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" بنسبة 56.2% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 57 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 36.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "الغاز" بنسبة 79.3% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 31.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 4 ملايين ريال بسبب ارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصاريف التشغيلية بـ 5 ملايين ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 17 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة بقيمة مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح "الغاز" بنسبة 1.27% إلى نحو 159.4 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 157.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

