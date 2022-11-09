أرباح "المملكة القابضة" تقفز 226% إلى 354.8 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفعت صافي أرباح شركة "المملكة القابضة" بنسبة 226.4% في الربع الثالث من 2022، إلى 354.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي أرباح نحو 108.58 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن ارتفاع صافي الريح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في دخل التوزيعات وكذلك إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع المكاسب الأخرى.

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وأضافت شركة المملكة القابضة أن ارتفاع الأرباح على الرغم من ارتفاع الأعباء المالية وارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف ضريبة الدخل ومصروف الزكاة.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح المملكة القابضة في الربع الثالث من 2022، بنسبة 16.94% مقارنة بأرباح نحو 427.14 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022 قفزت أرباح الشركة بنسبة 996.02% إلى 6.7 مليار ريال، مقابل صافي أرباح بنحو 611.99 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.