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اختبارات كورونا داخل مصنع Foxconn بالصين (رويترز)
اختبارات كورونا داخل مصنع Foxconn بالصين (رويترز)
آيفون

أكبر مصانع آيفون منطقة "عالية الخطورة".. حتى إشعار آخر

دفعت القيود المستمرة في الصين شركة أبل للتحذير من أنها ستشحن عددًا أقل من الأجهزة المتميزة عما كان متوقعًا

دبي - العربية.نت
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سيظل أكبر مصنع لهواتف آيفون في العالم خاضعًا لقيود كوفيد، رغم رفع السلطات في الصين إغلاقًا في المنطقة التي يقع فيها المصنع، إذ قالت إن بعض أجزاء المنطقة لا تزال تعتبر عالية الخطورة.

قالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء، إن مدينة تشنغتشو أنهت أمر إغلاق على مستوى المنطقة المحيطة بالمطار. مع ذلك، ستظل العديد من الأجزاء داخل تلك المنطقة مصنفة على أنها "عالية الخطورة"، ما يعني بموجب قواعد كوفيد في المدينة، أنها ستستمر في التعرض لقيود تشبه الإغلاق. يتضمن ذلك قيودًا على مغادرة الأشخاص لمنازلهم.

تشمل قائمة المناطق عالية الخطورة مصنع Foxconn، المعروف باسم "iPhone City " أو "مدينة آيفون". وهذا يعني أن تدفق البضائع والأشخاص من وإلى قاعدة الإنتاج الرئيسية لشركة أبل لا يزال مقيدًا، ما قد يؤدي إلى تعميق تضرر شحنات آيفون على مدار العام.

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وقد دفعت القيود المستمرة التي تفرضها المدينة بالفعل شركة أبل للتحذير من أنها ستشحن عددًا أقل من الأجهزة المتميزة عما كان متوقعًا.

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم رفع هذه القيود أم لا. وفي الوقت الحالي، سيستمر المصنع في العمل تحت ما يسمى بـ "الحلقة المغلقة"، أو الفقاعة القائمة بذاتها لمواصلة الإنتاج، بحسب ما قاله متحدث باسم Foxconn، الشركة المصنعة للعقود الرئيسية لشركة أبل في الصين، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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