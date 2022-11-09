خسائر البحر الأحمر العالمية ترتفع 78% إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث
نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب تأخير تسليم المشاريع وارتفاع تكلفة المبيعات
ارتفعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية بنسبة 77.9% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 56.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 31.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر البحر الأحمر العالمية بنسبة 17% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 48.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الخسائر في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بسبب تأخير تسليم المشاريع وارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت خسائر البحر الأحمر العالمية بنسبة 31% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 123.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 94.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة البحر الأحمر العالمية نحو 103.7 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2022، تعادل نسبة 34.3% من رأس المال البالغ نحو 302.3 مليون ريال.
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