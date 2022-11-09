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الشرقية للتنمية
الشرقية للتنمية
سوق السعودية

خسائر الشرقية للتنمية تتراجع 3% إلى 736 ألف ريال بالربع الثاني

بسبب انخفاض بعض بنود المصاريف أهمها بند الرواتب وبند الرسوم والاشتراكات

دبي - العربية.نت
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تراجعت خسائر الشركة الشرقية للتنمية بنسبة 2.9% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 736.4 ألف ريال، مقارنة بخسائر نحو 758.6 ألف ريال في الربع المماثل من 2021.

وانخفضت خسائر "الشرقية للتنمية" بنسبة 82% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 404.7 ألف ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الخسائر في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض بعض بنود المصاريف أهمها بند الرواتب وبند الرسوم والاشتراكات.

وتقلصت خسائر "الشرقية للتنمية" بنسبة 50.3% إلى نحو 1.74 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بخسائر نحو 3.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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