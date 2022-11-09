زيادة المبيعات تهبط بخسائر "نسيج" 85% في الربع الثالث

تراجعت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج" بنسبة 85% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.73 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 11.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، ومقابل صافي ربح نحو 5.51 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "نسيج" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الخسائر الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 37% وتحسن هامش الربح نتيجة للبيع من مزيج أفضل لمنتجات الشركة وكذلك نتيجة لاستغلال الطاقة الإنتاجية بشكل أفضل ورفع معدلات الإنتاج مما أدى إلى انخفاض تكلفة الوحدة مع انخفاض أسعارالمواد الخام (بولي بروبلين)، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 3.1 مليون ريال.

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وتحولت "نسيج" للربحية في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 10.2 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 21.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.