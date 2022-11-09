اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ساتورب أرامكو توتال العربية
شعار ساتورب
سوق السعودية

"ساتورب" تتحول للربحية بـ 2.2 مليار ريال في الربع الثالث

تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن تحول شركتها الأم "ساتورب" إلى الربحية بنحو 2.17 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 130.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح "ساتورب" بنسبة 29.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 3.08 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن التحول إلى الربحية يعود إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

أرباح "الغاز" ترتفع 56% إلى 57 مليون ريال في الربع الثالث شركات سوق السعودية أرباح "الغاز" ترتفع 56% إلى 57 مليون ريال في الربع الثالث

وتحولت "ساتورب" للربحية في التسعة أشهر الأولى من 2022، بنحو 6.69 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 1.16 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف بسبب زيادة عدد سكان العالم مع نقص الموارد مخاوف بسبب زيادة عدد سكان العالم مع نقص الموارد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط