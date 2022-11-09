سوق السعودية
"ساتورب" تتحول للربحية بـ 2.2 مليار ريال في الربع الثالث
تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية
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أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن تحول شركتها الأم "ساتورب" إلى الربحية بنحو 2.17 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 130.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وتراجع صافي أرباح "ساتورب" بنسبة 29.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 3.08 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
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وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن التحول إلى الربحية يعود إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتحولت "ساتورب" للربحية في التسعة أشهر الأولى من 2022، بنحو 6.69 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 1.16 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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