"صدر" تتحول للخسارة بـ 2.6 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة صدر للخدمات اللوجستية "صدر" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، بنحو 2.62 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 2.67 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت خسائر "صدر" في الربع الثالث من 2022، بنسبة 163.2% مقارنة بخسائر نحو 995 ألف ريال في الربع الثاني من 2022.

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وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، التحول إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، إلى عدة عوامل، هي زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 154.14% لارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 30.21% لارتفاع الرواتب والأجور للكوادر الإدارية التي تم استقطابها لتنفيذ خطط الشركة التوسعية.

وأشارت كذلك إلى ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 43.14% لارتفاع المبيعات، وانخفاض الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة بنسبة 704.26% لزيادة رأس المال، وستنخفض قيمة مخصص الزكاة تدريجيا مع تقدم الشركة في تنفيذ خططها التوسعية والإنفاق الرأسمالي.

وتحولت صدر للخدمات اللوجستية إلى الخسارة بنحو 5.4 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 3.52 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.