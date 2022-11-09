اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة لدن للاستثمار
شركة لدن للاستثمار
سوق السعودية

"لدن للاستثمار" تسند لـ"جدوى للاستثمار" إدارة محفظة استثمارية بـ150 مليون ريال

بغرض الاستثمار في الأوراق المالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "لدن للاستثمار"، عن موافقة مجلس الإدارة على اتفاقية إدارة محفظتها الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها السوقية 150 مليون ريال بغرض الاستثمار في الأوراق المالية من قبل شركة "جدوى للاستثمار" وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن الشركة تهدف من هذه المحفظة تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة.

المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو في 2023 اقتصاد روسيا و أوكرانيا المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو في 2023

كانت شركة لدن للاستثمار أعلنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 15 مليون ريال تمثل ما نسبته 3% من رأس مال الشركة على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م.

وستكون حصة السهم 30 هللة / سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح هو 15 نوفمبر 2022م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟ بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط