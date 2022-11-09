"لدن للاستثمار" تسند لـ"جدوى للاستثمار" إدارة محفظة استثمارية بـ150 مليون ريال

أعلنت شركة "لدن للاستثمار"، عن موافقة مجلس الإدارة على اتفاقية إدارة محفظتها الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها السوقية 150 مليون ريال بغرض الاستثمار في الأوراق المالية من قبل شركة "جدوى للاستثمار" وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن الشركة تهدف من هذه المحفظة تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة.

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كانت شركة لدن للاستثمار أعلنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 15 مليون ريال تمثل ما نسبته 3% من رأس مال الشركة على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م.

وستكون حصة السهم 30 هللة / سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح هو 15 نوفمبر 2022م.