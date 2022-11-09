"مجموعة أغذية" للعربية: سداد قروض بـ 150 مليون درهم في الربع الثالث

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة أغذية بنسبة 14% إلى 40 مليون درهم، وجاءت النتائج أقل بقليل من التوقعات البالغة 44 مليون درهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمجموعة أغذية، مبارك المنصوري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات المجموعة ارتفعت في الربع الثالث من 2022 بنسبة 20%، والأرباح 14% بدعم من الاستحواذات الأخيرة للمجموعة وتعزيز قدرتها الإنتاجية وزيادة محفظة الأعمال الاستهلاكية إلى أكثر من 75% من إجمالي إيرادات المجموعة، ونمو إيرادات اللحوم والأغذية الخفيفة والمبردة والوجبات الخفيفة بالنسبة لقطاع البروتين بنسبة 39%.

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وأضاف مبارك المنصوري أن كل هذا جاء مدعوماً بتوحيد الأعمال من الاستحواذات الأخيرة لشركة "النبيل" و"أطياب" و"الفوعة" التي تدعم القطاع الاستهلاكي واستراتيجية المجموعة في الشرق الأوسط، لا سيما أن 50% من أعمال شركة "النبيل" خارج الأردن، و"الفوعة" تتوسع في أكثر من 45 دولة حول العالم، ولذلك فتركيز المجموعة حالياً على توحيد أعمالها.

وعن ارتفاع التكاليف قال الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمجموعة أغذية، إن ارتفاع التكاليف وصل إلى الذروة خلال التسعة أشهر الماضية، وأطلقت المجموعة استراتيجية لتخفيض التكاليف بقيمة 200 مليون درهم خلال 5 سنوات، وحققت حالياً تخفيضاً في التكاليف بقيمة 110 ملايين درهم وهو ما ساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع التكاليف.

وأوضح أن مجموعة أغذية لديها علاقات مميزة مع كل الموردين للمواد الأولية عبر علاقة استراتيجية طويلة المدى.

وقال المنصوري، إن "أغذية" تتميز بقوة وصلابة المركز المالي، وسددت قروض بأكثر من 150 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، مما ساهم في تخفيض إجمالي القروض من 954 إلى 780 مليون درهم مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة هذا الأمر.