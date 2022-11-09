"جبل عمر" تتحول لتحقيق أرباح 153 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة جبل عمر للتطوير "جبل عمر" إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، بنحو 153.11 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي خسائر نحو 270.04 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التحول للربحية في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة التحسن القوي في نسب الإشغال بالفنادق بسبب رفع القيود والاحترازات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا والذي أدى إلى عودة النشاط والطلب بشكل قوي إلى سوق الضيافة بمكة المكرمة.

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وأضافت الشركة أنه من بين أسباب التحول للربحية أيضاً، انخفاض الأعباء المالية بمقدار 113 مليون ريال نتيجة إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب بقيمة 260 مليون ريال ناتجة عن إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

وتحولت الشركة إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 128.62 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022 تراجعت خسائر الشركة بنسبة 54.18% إلى 157.98 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بنحو 344.77 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 1.39 مليار ريال تمثل نسبة 12% من رأس المال البالغ 11.54 مليار ريال.