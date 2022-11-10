أرباح "البابطين" ترتفع 63.7% إلى 18.95 مليون ريال في الربع الثالث
نتيجة ارتفاع المبيعات في كافة قطاعات الشركة
ارتفع صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 63.69% في الربع الثالث من العام 2022، إلى 18.95 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 11.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت شركة البابطين للطاقة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى ارتفاع المبيعات في كافة قطاعات الشركة.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح شركة البابطين للطاقة في الربع الثالث من 2022، بنسبة 80.47%، مقارنة بصافي أرباح بلغت 10.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت أرباح شركة البابطين للطاقة بنسبة 9.81% إلى 38.07 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 42.21 مليون ريال في الفترة المقارنة من عام 2021.
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