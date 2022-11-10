ارتفاع أرباح شركة الحفر العربية في الربع الثالث 503% إلى 213 مليون ريال
بدعم من زيادة الإيرادات نتيجة استئناف أعمال بعض الحفارات
ارتفع صافي أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 502.8% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 213.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 35.4 مليون ريال، في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 93.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 110.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
اقرأ المزيد: شركة الحفر العربية: سنستخدم جزءاً من مبالغ الاكتتاب في التوسع محليا وخليجياوقالت شركة الحفر العربية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح بالربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الايرادات نتيجة استئناف أعمال بعض الحفارات، بالإضافة الى ذلك، فإن ارتفاع صافي الربح تأثر إيجابياً نتيجة لانخفاض الالتزامات الضريبية المؤجلة وعكس مخصصات تدريب سابقة.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي الحفر العربية بنسبة 171.1% إلى نحو 421 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 155.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
وتعتبر هذه الأرباح هي الأولى بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي للشركة بنسبة 30% من رأس مالها وتداول أسهمها في السوق السعودية بتاريخ 7 نوفمبر 2022.
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