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شركة الحفر العربية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح شركة الحفر العربية في الربع الثالث 503% إلى 213 مليون ريال

بدعم من زيادة الإيرادات نتيجة استئناف أعمال بعض الحفارات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 502.8% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 213.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 35.4 مليون ريال، في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 93.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 110.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

اقرأ المزيد: شركة الحفر العربية: سنستخدم جزءاً من مبالغ الاكتتاب في التوسع محليا وخليجياوقالت شركة الحفر العربية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح بالربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الايرادات نتيجة استئناف أعمال بعض الحفارات، بالإضافة الى ذلك، فإن ارتفاع صافي الربح تأثر إيجابياً نتيجة لانخفاض الالتزامات الضريبية المؤجلة وعكس مخصصات تدريب سابقة.

أرباح "كهرباء السعودية" في الربع الثالث تتراجع 13.6% إلى 6.4 مليار ريال شركات السعودية للكهرباء أرباح "كهرباء السعودية" في الربع الثالث تتراجع 13.6% إلى 6.4 مليار ريال

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي الحفر العربية بنسبة 171.1% إلى نحو 421 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 155.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وتعتبر هذه الأرباح هي الأولى بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي للشركة بنسبة 30% من رأس مالها وتداول أسهمها في السوق السعودية بتاريخ 7 نوفمبر 2022.

اقرأ المزيد: "الحفر العربية" يصعد 23% متصدرا ارتفاعات سوق السعودية في ختام أولى تداولات

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