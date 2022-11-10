سوق دبي
أرباح "العربية للطيران" تتضاعف إلى 415 مليون درهم في الربع الثالث
جاءت أفضل بكثير من التوقعات عند 180 مليون درهم
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تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة العربية للطيران إلى 415 مليون درهم.
وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين عند 180 مليون درهم.
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وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة الضعف إلى 1.6 مليار درهم.
ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 9 ملايين مسافر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 عبر مراكز عملياتها وبنسبة ارتفاع بلغت 118% عن الفترة المماثلة، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة مرتفعة بلغت 79% خلال التسعة أشهر الأولى 2022.
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