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سوق دبي

أرباح "العربية للطيران" تتضاعف إلى 415 مليون درهم في الربع الثالث

جاءت أفضل بكثير من التوقعات عند 180 مليون درهم

دبي - العربية.نت
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تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة العربية للطيران إلى 415 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين عند 180 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة الضعف إلى 1.6 مليار درهم.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 9 ملايين مسافر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 عبر مراكز عملياتها وبنسبة ارتفاع بلغت 118% عن الفترة المماثلة، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة مرتفعة بلغت 79% خلال التسعة أشهر الأولى 2022.

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