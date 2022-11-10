أرباح المراكز العربية ترتفع 171% إلى 246 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة المراكز العربية بنسبة 171.4% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 246.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 90.8 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وارتفعت أرباح "المراكز" بنسبة 92.9% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة، مقارنة بصافي ربح نحو 127.7 مليون ريال في الربع السابق.

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وقالت المراكز العربية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 15.4% لتبلغ 573.7 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى نمو صافي الإيرادات الإيجارية بفضل مواصلة انخفاض متوسط الخصومات الممنوحة إلى جانب ارتفاع نسبة الإشغال، بالإضافة إلى نمو إيرادات القطاع الإعلامي وقطاع المرافق.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 32.8% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي ليبلغ 354.3 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من السنة المالية للشركة، ارتفع صافي أرباح المراكز العربية بنسبة 72.3% إلى نحو 374.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 217.1 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.