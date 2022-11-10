أرباح "الوطنية للبناء" تتراجع 34.74% إلى 18.36 مليون ريال في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 34.74% في الربع الثالث من العام 2022، إلى 18.36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 28.13 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى انخفاض الإيرادات لجميع القطاعات من 164 مليون ريال إلى 148 مليون ريال أي بانخفاض ما نسبته 9.51% بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية.

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث من 2022، بنسبة 15.79%، مقارنة بصافي أرباح بلغت 15.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 5.69% إلى 50.19 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 53.22 مليون ريال في الفترة المقارنة من عام 2021.