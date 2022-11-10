أرباح نقي للمياه تتراجع 38% إلى 15 مليون ريال بالربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة نقي للمياه بنسبة 38% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 14.96 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 24.11 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح نقي للمياه بنسبة 29.75% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 21.29 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الربح تأثر في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، بالارتفاع في تكلفة المبيعات بنسبة 19% مدفوعا بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من المواد الخام والتي تأثرت بارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الأساسية التي تدخل في تشكيل المواد الخام، بالإضافة إلى تأثر الشركة بالمعيقات المؤثرة على سلاسل الإمداد والتوريد والتي أثرت على تكلفة عناصر التشغيل، وأدى هذا الارتفاع إلى انخفاض في إجمالي الربح بنسبة بلغت 24%.

وأضافت أن مصروفات البيع والتوزيع ارتفعت بنسبة 37% نتيجة توسع الشركة في قنوات بيع وتوزيع جديدة وزيادة أعداد وكفاءات كوادر البيع والتوزيع بهدف المحافظة حصتها السوقية والاستحواذ على حصة سوقية إضافية وفقا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى زيادة منافذ البيع والمحافظة على الوصول إلى العملاء المستهدفين بشكل مستمر.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح نقي للمياه بنسبة 26.7% إلى نحو 46.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 63 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.