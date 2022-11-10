انخفاض أرباح شركة سالك 27% إلى 242 مليون درهم في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي، في الربع الثالث من 2022، بنسبة 27% إلى 242 مليون درهم.

وقالت شركة سالك إن تراجع الأرباح يعود إلى تسجيل مصروفات رسوم امتياز فصلية بـ96 مليون درهم مقابل عدم تسجيل أي رسوم امتياز في نفس الفترة من العام الماضي.

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وسجلت شركة سالك للعرفة المرورية في دبي ارتفاعا في إيراداتها الفصلية بنسبة 9% إلى 445 مليون درهم.

كما سجلت الشركة تكاليف تمويل 29 مليون درهم مقابل عدم تسجيل أي تكاليف للتمويل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت شركة سالك إن عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثالث شهد زيادة بنسبة 10% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 97 مليون رحلة تقريباً؛ أي أقل بنسبة 5% فقط من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وتعكس هذه الأرقام عودة الانتعاش في النشاط الاقتصادي والحركة المرورية.

وارتفع إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك الثماني، بنسبة 11%، مسجلاً 128 مليون رحلة تقريباً في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 116 مليون رحلة تقريباً للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات كزيادة تتناسب مع زيادة إجمالي عدد الرحلات، حيث وصل إلى 97 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2022.

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وانخفض عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 3% تقريباً، مقارنة بالربع الثاني بسبب الطابع الموسمي لحركة التنقل، حيث تميل الحركة المرورية إلى التباطؤ نسبياً خلال الربع الثالث بسبب العطلة الصيفية، قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الرابع.

وارتفع إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15% ليصل إلى 395 مليون رحلة تقريباً، مقارنة بنحو 343 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، والنمو الإيجابي الذي حققته استضافة معرض إكسبو 2020، حيث ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال الفترة المذكورة بنسبة 16% تقريباً لتصل إلى 302 مليون رحلة تقريباً، مقارنة مع 260 مليون رحلة تقريباً للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.