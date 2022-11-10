الأرباح الفصلية لـ"كهرباء السعودية" تتراجع 13.6% إلى 6.4 مليار ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 13.6% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 6.38 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 7.38 مليار ريال، في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت أرباح "كهرباء السعودية"، في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 5.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية وتكاليف الطاقة المشتراة وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الدخل من العمليات الغير مستمرة، وقابل ذلك جزئيا ارتفاع في الإيرادات التشغيلية ناتج بشكل رئيسي عن نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع مبلغ حساب الموازنة المعترف به خلال الربع الثالث من العام الحالي وارتفاع إيرادات تأجير الألياف الضوئية لشركة ضوئيات وارتفاع بند الإيرادات الأخرى.

وتراجعت أرباح "كهرباء السعودية" بنسبة 10.08% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 13.39 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 14.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وقالت الشركة، إن صافي الربح العائد للأسهم العادية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2022 بلغ 7.66 مليار ريال وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5.73 مليار ريال، وذلك مقابل صافي الربح العائد للأسهم العادية بمبلغ 9.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبناء عليه بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2022م 1.84 ريال مقابل ربح 2.20 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.