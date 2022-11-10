"سلوشنز" توقع عرضا ملزما للاستحواذ على شركة مراكز الاتصال "سي سي سي"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توقيعها عرضا ملزما مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" لبيع كامل حصتها البالغة 49% في شركة مراكز الاتصال "سي سي سي" وذلك بمقابل نقدي لكامل الصفقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن كامل قيمة المنشأة 450 مليون ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

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وأضافت أن يكون العرض الملزم حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعاً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً حيث ستقوم شركة سلوشنز بشراء كامل حصص الملكية في شركة مراكز الاتصال (سي سي سي) لتكون شركة تابعة مملوكة 100%، وعليه سيتم توحيد النتائج المالية لشركة مراكز الاتصال (سي سي سي) في القوائم المالية لشركة سلوشنز وذلك عند اكتمال الصفقة.

الجدير بالذكر أن إتمام الصفقة مشروط بإبرام اتفاقيات الصفقة النهائية بما في ذلك اتفاقية بيع وشراء الأسهم (SPA) والحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي شروط أخرى معتادة لإتمام الصفقة.