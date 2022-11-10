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جنرال إلكتريك
جنرال إلكتريك.
شركات

جنرال إلكتريك: "كوب 27" يأتي في وقت حرج مع مهمته التنفيذية

أكدت أنها تعمل على خفض الانبعاثات وتسريع مصادر الطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة جنرال إلكتريك، إنها تدعم بشكل كامل مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" المنعقد في شرم الشيخ المصرية.

وأضافت: "نحن نعمل مع العملاء والشركاء لإعطاء الأولوية لهذا العقد من العمل لخفض الانبعاثات اليوم وتسريع مصادر الطاقة المتجددة والتوربينات الحديثة إضافة إلى تحديث الشبكة ورقمنتها والاستثمار في التقنيات المتقدمة للغد مثل الهيدروجين".

وأشارت "جنرال إلكتريك" إلى أن تحول الطاقة في الأسواق الناشئة يبدو مختلفا تماما عن تحولها في الأسواق المتقدمة، قائلة: "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، ونحن بحاجة إلى متابعة انتقال عادل ومنصف لضمان وصول الطاقة إلى 750 مليون شخص بدون كهرباء".

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وتركز "جنرال إلكتريك" على أربع ركائز لانتقال الطاقة تشمل، أمن الطاقة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.

وبحسب جنرال إلكتريك؛ هناك إمكانية لمصر لقيادة تحول الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، حيث لديها وفرة من موارد الطاقة المتجددة، كما يمكنهما استكشاف تطبيقات التقنيات المتقدمة مثل الهيدروجين.

وذكرت أن الأمر سيتطلب أكثر من أي شركة أو حكومة أو كيان، نظاما بيئيا من الشركاء الذين يتصرفون الآن.

وقالت: "هذا هو السبب في أن (COP27) يأتي في وقت حرج مع مهمته التنفيذية".

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