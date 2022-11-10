خسائر "الكابلات السعودية" تتراجع 25% إلى 34.92 مليون ريال في الربع الثالث

تراجع صافي خسائر شركة "الكابلات السعودية" بنسبة 24.98% في الربع الثالث من العام 2022، إلى 34.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 46.55 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب تراجع صافي الخسائر خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، يرجع إلى قلة الإنتاج، وانخفاض المصروفات، وزيادة حصة أرباح الشركة الشقيقة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

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وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر الشركة في الربع الثالث من 2022، بنسبة 21.49%، مقارنة بصافي خسائر بلغت 44.48 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 14.71% إلى 116.57 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 101.62 مليون ريال في الفترة المقارنة من عام 2021.