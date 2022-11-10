اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكابلات السعودية
كابلات
سوق السعودية

خسائر "الكابلات السعودية" تتراجع 25% إلى 34.92 مليون ريال في الربع الثالث

116.57 مليون ريال خسائر الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي خسائر شركة "الكابلات السعودية" بنسبة 24.98% في الربع الثالث من العام 2022، إلى 34.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 46.55 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب تراجع صافي الخسائر خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، يرجع إلى قلة الإنتاج، وانخفاض المصروفات، وزيادة حصة أرباح الشركة الشقيقة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر الشركة في الربع الثالث من 2022، بنسبة 21.49%، مقارنة بصافي خسائر بلغت 44.48 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

سالك السعودية تستحوذ على 9.2% من شركة إل تي فودز الهندية مقابل 209 ملايين ريال شركات صندوق الاستثمارات سالك السعودية تستحوذ على 9.2% من شركة إل تي فودز الهندية مقابل 209 ملايين ريال

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 14.71% إلى 116.57 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 101.62 مليون ريال في الفترة المقارنة من عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراقبون: انسحاب روسيا من خيرسون انتكاسة جديدة وكبيرة للكرملين مراقبون: انسحاب روسيا من خيرسون انتكاسة جديدة وكبيرة للكرملين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط