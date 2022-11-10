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سالك وإل تي فودز الهندية
شعار إل تي فودز وسالك
صندوق الاستثمارات

سالك السعودية تستحوذ على 9.2% من شركة إل تي فودز الهندية مقابل 209 ملايين ريال

عبر رفع رأس مال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسيين

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن استحواذها على 9.2% من شركة "إل تي فودز الهندية" المتخصصة في مجال أرز البسمتي من خلال رفع رأس مال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسيين للشركة.

وقالت سالك، في بيان لها، اليوم الخميس، إن قيمة الصفقة بلغت نحو 209 ملايين ريال، وتتماشى مع توجهات "سالك" بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت سالك أن التوسع في نطاق الاستثمارات الخارجية يعد من أهدافها الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.

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وأشارت إلى أن الاستحواذ يهدف إلى بناء شراكة استراتيجية متينة بعد ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد استحواذ سالك على 30% من شركة "دعوات للأغذية المحدودة" التي تعد أحد أذرع التصنيع والتوريد لشركة "إل تي فودز".

يذكر أن شركة "إل تي فودز" تأسست قبل 70 عاماً ومدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية منذ ديسمبر 2006، وتعمل في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية حيث تقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

وبلغت إيراداتها العام الماضي قرابة 715 مليون دولار، كما تشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية أبرزهما "دعوات" و"رويال" الأكثر شعبية واستهلاكاً لمنتجاتها في الهند.

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