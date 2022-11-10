"الاستثمارات الوطنية الكويتية" تتحول للخسارة في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، اليوم الخميس، تحولها لتكبد خسائر صافية قدرها 3.153 مليون دينار (10.19 مليون دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بواقع 7.296 مليون دينار قبل عام.

وأعلنت الشركة على موقع البورصة الكويتية أن ربحها الصافي انخفض في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 8.8 مليون دينار مقارنة مع 22.35 مليون دينار قبل عام بهبوط نسبته 61%.