"باتك" تتحول للخسائر بـ 12.8 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك" إلى الخسائر في الربع الثالث من العام 2022، بقيمة 12.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بلغ 469.3 ألف ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن سبب تحقيق خسائر خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، يرجع إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 38% إلى 8 ملايين ريال مقارنة بإجمالي ربح 12.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2021م والعائد بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 12% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

مادة اعلانية

وأضافت أن الخسائر الفصلية ترجع أيضاً إلى شمول الربع الحالي على مصاريف خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 4.5 مليون ريال مقارنة بعكس مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بصافي مبلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت أيضاً إلى زيادة مصاريف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 16% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب الزيادة في مصاريف الفائدة على التزام عقود الإيجار واتفاقية امتياز الخدمة بنسبة 34% قابل ذلك انخفاض بنسبة 23% في التكاليف التمويلية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة هامشياً في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي خسائر بلغت 12.72 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، تحولت الشركة إلى الخسائر بنحو 24.67 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 600.57 ألف ريال في الفترة المقارنة من عام 2021.