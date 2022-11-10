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شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
سوق السعودية

"تهامة للإعلان" تقلص خسائرها 71% إلى 2.4 مليون ريال بالربع الثاني

وتسجل 34 مليون ريال خسائر متراكمة بنهاية سبتمبر 2022

دبي - العربية.نت
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تقلصت خسائر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 70.7% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 2.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 8.2 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة للشركة.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "تهامة للإعلان" بنسبة 67.6% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، مقارنة بخسائر نحو 7.4 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية للشركة.

وقالت "تهامة للإعلان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الخسائر في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 2.7 مليون ريال، وارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 1.3 مليون ريال نتيجة لنمو إيرادات القطاع، كما ارتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.2 مليون ريال، كما ارتفع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 0.6 مليون ريال نتيجة انخفاض كلفة الإيرادات.

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وتراجعت خسائر "تهامة للإعلان" بنسبة 59.1% في النصف الأول من السنة المالية للشركة إلى نحو 9.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 19.7 مليون ريال في النصف الأول من السنة السابقة.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 34.2 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022، تعادل نسبة 68.4% من رأس المال البالغ 50 مليون ريال.

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