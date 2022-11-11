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سوق دبي

مصرف التنمية الدولي العراقي يفتتح أول فرع له في دبي

يركز على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار والعمل في العراق

دبي - العربية.نت
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افتتح مصرف التنمية الدولي العراقي، أول فرع له في دبي، بعد حصوله على الترخيص من المصرف المركزي الإماراتي، ليكون بذلك أول بنك عراقي يباشر أعماله في الإمارات.

ويركز المصرف على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار والعمل في العراق، حيث نمت الاستثمارات العراقية المباشرة في دولة الإمارات، 105% خلال الفترة ما بين عام 2013 إلى 2021، ليبلغ إجمالي الاستثمارات العراقية في الإمارات نحو 1.3 مليار درهم.

وكانت دولة الإمارات، أعلنت مؤخراً عن ضخ استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في العراق، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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