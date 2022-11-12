البنك الأهلي السعودي: لا نشعر بالقلق إزاء حوكمة "كريدي سويس" وندعم خطة التحول

قال البنك الأهلي السعودي، إنه لم يتلق أي معلومات قد تثير المخاوف بشأن حوكمة بنك كريدي سويس وإنه ما زال يدعم خطة التحول التي أعلنها البنك في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء إعلان البنك السعودي بعد مخاوف أثارها مستثمران آخران في البنك السويسري بشأن تعامله مع أي تضارب محتمل في المصالح لمايكل كلاين عضو مجلس الإدارة‭‭ ‬‬السابق والمديرة بلايث ماسترز عندما بدأ في تنفيذ إصلاح شامل الشهر الماضي، وفق رويترز.

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ووافق البنك الأهلي السعودي، على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري (1.59 مليار دولار) في البنك السويسري، ومن المقرر أن يستحوذ على حصة تصل إلى 9.9%.

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، إن الاستثمار في بنك "كريدي سويس" تكتيكي وليس استراتيجيا، مضيفا أن البنك حدد الاستثمارات في "كريدي سويس" بنحو 9.9%، ولن يتم رفع هذه النسبة.

وقال الخضيري، "لا رغبة لنا بدخول مجلس إدارة كريدي سويس أو التدخل في قراراته، وقد نفكر في التخارج في 2024 أو 2025، إلا أنه لن يكون قبل 2024".

وأوضح أن "كريدي سويس" يستهدف تنفيذ خطة لبيع بعض الأصول وتخفيض أعداد الموظفين، وهذه الخطة يتم تنفيذها في غضون سنتين، ومع تنفيذها بشكل إيجابي سيرتفع تقييم "كريدي سويس" وبعدها قد نفكر في التخارج.

ولفت الخضيري إلى أن زيادة حصة البنك الأهلي السعودي في "كريدي سويس" سينجم عنها متطلبات محاسبية وتشريعية وضوابط جديدة على البيع والشراء للأسهم.