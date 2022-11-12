شركة دعاية كبرى تدعو المعلنين لوقف إعلاناتهم على تويتر

أصدر مجموعة أومنيكوم للدعاية والتسويق، توصية لعملائها بوقف إنفاقهم مؤقتًا على الإعلانات في تويتر على المدى القصير.

وتخدم أومنيكوم أكثر من 5 آلاف عميل في 70 دولة، من بينهم ماكدونالدز وأبل وجونسون آند جونسون.

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ولم تذكر المذكرة العملاء بالاسم وليس من الواضح ما إذا كان أي منهم قد أوقف مؤقتًا الإنفاق على إعلانات تويتر، وفق ما نقلته رويترز.

وتؤكد هذه الخطوة شكوكا متزايدة بين الوكالات والعلامات التجارية حول مستقبل موقع تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك عليه مقابل 44 مليار دولار.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، باللوم على مجموعات الحقوق المدنية في انخفاض الإيرادات بشكل كبير مع ضغطها على معلني تويتر لمقاطعة الخدمة إلى أن يوضح ماسك كيف سيتحكم في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على تويتر.

يبدو أن قدرة تويتر على الحفاظ على المستوى السابق لإجراءات سلامة العلامة التجارية وفعاليتها معوقة على المدى القريب.

وتمثل مبيعات الإعلانات أكثر من 90% من عائدات في الربع الثاني من عام 2022.

وكانت شركة جنرال موتورز الأميركية لتصنيع السيارات أوقفت الشهر الماضي مؤقتًا الإعلانات المدفوعة على تويتر.