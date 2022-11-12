معادن السعودية تعتزم تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء هذا الشهر

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن خططها لتصدير الأمونيا الزرقاء في إطار سعيها إلى دعم الانتقال العالمي إلى الطاقة المستدامة.

جاء هذا الإعلان من قبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27) في شرم الشيخ.

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وأشار الوزير إلى منح الاعتماد لمعادن لكمية 138 ألف طن من الأمونيا الزرقاء، ما يمثل واحدة من أكبر الكميات المعتمدة في العالم حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى منح الاعتماد من قبل شركة "تي يو في راينلاند"، وهي وكالة اختبار وفحص وإصدار شهادات مستقلة رائدة مقرها في ألمانيا، وسيتم إرسال أول شحنة لمعادن من الأمونيا الزرقاء البالغ وزنها 25 ألف طن من المملكة إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر.

وتتطلع شركة معادن إلى تصدير المعادن الضرورية لدعم الانتقال العالمي إلى الطاقة المستدامة، تسعى الشركة أيضاً إلى إزالة الكربون من عملياتها الحالية من خلال اعتماد تقنيات احتجاز الكربون.

وفي هذا السياق، وقعت معادن خلال المنتدى اتفاقية على مدى 20 عاماً مع شركة جالف كرايو لبناء وتشغيل مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في مجمع معادن للفوسفات في مدينة رأس الخير الصناعية.

وسيسهم المصنع الجديد في التقاط 300 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً من مصانع الأمونيا الثلاثة التابعة لشركة معادن، كما سيستخدم ثاني أكسيد الكربون المُلتقط في مجال الغاز الصناعي ليحل محل استخدام الوقود الأحفوري، ما يسهم في خلق اقتصاد دائري للكربون في المملكة، حيث سيُوزع جزء من ثاني أكسيد الكربون المُلتقط على الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم استخدام الجزء المتبقي في العمليات الصناعية مثل الاستخراج المحسّن للنفط وتحلية المياه.