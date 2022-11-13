اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودية للخدمات الأرضية
جانب من أعمال السعودية للخدمات الأرضية
سوق السعودية

السعودية للخدمات الأرضية توقع مذكرة تفاهم لتشغيل معداتها بالهيدروجين

مع شركة إيربردوكس قدرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقَّعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع شركة إيربردوكس قدرة في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ مذكرة تفاهم لتشغيل معدات الخدمات الأرضية الهيدروجينية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ لدفع حركة الهيدروجين في المملكة،ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ووفقاً لرؤية المملكة 2030، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة.

ويعدُّ ذلك أول تعاون لعرض استخدام الطاقة الهيدروجينية في قطاع الطيران والمناولة الأرضية.

وتسعى الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى استخدام التقنية الحديثة، وكذلك الهيدروجين التي تعدُّ صديقة للبيئة في خدمات المناولة الأرضية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لبنان يبدأ مواجهة الكوليرا لبنان يبدأ مواجهة الكوليرا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط