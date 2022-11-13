سوق السعودية
السعودية للخدمات الأرضية توقع مذكرة تفاهم لتشغيل معداتها بالهيدروجين
مع شركة إيربردوكس قدرة
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وقَّعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع شركة إيربردوكس قدرة في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ مذكرة تفاهم لتشغيل معدات الخدمات الأرضية الهيدروجينية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ لدفع حركة الهيدروجين في المملكة،ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ووفقاً لرؤية المملكة 2030، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة.
ويعدُّ ذلك أول تعاون لعرض استخدام الطاقة الهيدروجينية في قطاع الطيران والمناولة الأرضية.
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وتسعى الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى استخدام التقنية الحديثة، وكذلك الهيدروجين التي تعدُّ صديقة للبيئة في خدمات المناولة الأرضية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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