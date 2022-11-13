صندوق مشاركة ريت يحصل على تسهيلات بمليار ريال من بنك الجزيرة

أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مدير صندوق مشاركة ريت عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية بنظام البيع الآجل مع بنك الجزيرة متوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق.

وقالت مشاركة المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة التسهيلات المصرفية تبلغ مليار ريال بحد أعلى وذلك لمدة 7 سنوات ميلادية، وسيتم سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية السنة السابعة.

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وأضافت أنه سيتم الحصول على التسهيلات المصرفية بضمان رهن جزء من الأصول العقارية للصندوق وضمان سند لأمر.

وأوضحت أن الصندوق يهدف من خلال حصوله على التمويل إلى تعزيز تحقيق الأهداف الاستثمارية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق وتقليل مخاطره.

ويتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق وذلك بسبب توزيع مخاطر الاقتراض، بالإضافة إلى تخفيض نسبة تغطية الديون، والحد الأدنى لنسبة تغطية الفائدة، وزيادة الحد الأعلى لمعدل الرفع المالي؛ وسيعزز ذلك من تحقيق الصندوق لاستراتيجيته وأهدافه وزيادة الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل تعود بالفائدة على الصندوق والمساهمين.