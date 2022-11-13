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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تشتري مبنى بـ 86.25 مليون ريال في الرياض

لاستخدامه كمقر للإدارة العامة للشركة

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن شراء مبنى حديث البناء بقيمة 86.25 مليون ريال، لاستخدامه كمقر الإدارة العامة للشركة وتلبية احتياجات الشركة المستقبلية.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المبنى حديث البناء، ومقام على مخطط رقم 2413 ويقع في حي الصحافة – شارع العليا بمدينة الرياض، ويتكون من 10 أدوار، وتبلغ مساحة الأرض 1800 متر مربع.

وأضافت أن طرف الصفقة مؤسسة إنماء العاصمة للتطوير العقاري، ولا يوجد شروط خاصة.

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وأوضحت أنه تم تمويل الصفقة عن طريق التسهيلات البنكية والممنوحة من البنك السعودى للاستثمار.

وقالت "الخريف"، إن الأثر المالي لهذه الصفقة سينعكس بزيادة بند الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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