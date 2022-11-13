"السعودي الألماني" تعلن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع البرج الطبي

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع البرج الطبي وتوسعة أسرة التنويم في المستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض.

وقالت "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إنه سيتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية من وزارة الصحة.

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كانت شركة "السعودي الألماني الصحية" أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 240 مليون ريال، لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وقالت إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.