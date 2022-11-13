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جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
سوق السعودية

"رواسي للاستثمار" تعتزم إصدار صكوك محلية بقيمة 500 ﻣﻠﯾون ﷼

قررت ﺗﻌﯾين اﻟﺧﯾر ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻣﺳﺗﺷﺎراً لعملية الطرح

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار عزمها إنشاء برنامج صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 ﻣﻠﯾون ﷼.

وقالت "رواسي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن الهدف من الطرح دعم أﻏراض اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ أھداﻓﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.

وأضافت أن اﻟطرح ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺳﯾﺗم اﻟطرح ﺑﻣوﺟب اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

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وأشارت إلى أن ﻣﺟﻠس الإدارة قرر ﺗﻌﯾن اﻟﺧﯾر ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺻدار وطرح اﻟﺻﻛوك طرﺣﺎً ﻋﺎﻣﺎً.

كانت هيئة السوق المالية وافقت على طلب شركة رواسي البناء للاستثمار تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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