"رواسي للاستثمار" تعتزم إصدار صكوك محلية بقيمة 500 ﻣﻠﯾون ﷼

انخفاض معدل التضخم في السودان إلى 102.6% خلال أكتوبر

ذكر جهاز الإحصاء في السودان في بيان اليوم الأحد أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6% في أكتوبر/تشرين الأول من 107%، في سبتمبر/أيلول.كانت أرقام ...