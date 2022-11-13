"غازكو" تقر فصل نشاطي نقل الغاز وبيعه بالجملة وتحويلهما إلى شركتين مستقلتين

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" السعودية عن بدء مجلس الإدارة إجراءات فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100%.

وقالت "غازكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن النشاط الرئيسي للشركة المستقلة التابعة سيكون النقل البري ويشمل نقل غاز البترول السائل إلى محطات غازكو للتخزين والتعبئة، وستعمل الشركة على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: "البحري" و"غازكو" تبحثان إنشاء شركة تعمل في النقل البري والخدمات اللوجستية

وأشارت "غازكو" إلى إعلانها السابق والمتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "البحري" لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية، وستستمر "غازكو" في العمل بالمذكرة مع شركة "البحري" وأن أي تطورات في ذلك ستكون من خلالها.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن موافقة مجلس الإدارة على البدء في إجراءات فصل نشاط بيع الغاز بالجملة وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% يكون نشاطها الرئيسي توزيع الغاز بالجملة، وستعمل الشركة على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

اقرأ المزيد: 57 مليون ريال أرباح "الغاز" في الربع الثالث بنمو 56