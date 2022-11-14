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أدنوك

أرباح "أدنوك للحفر" ترتفع 6% إلى 189 مليون دولار في الربع الثالث

جاءت النتائج أدنى من التوقعات البالغة 193 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر بنسبة 6% في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى نحو 189 مليون دولار.

وجاءت النتائج أدنى من توقعات المحللين البالغة 193 مليون دولار.

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفعت أرباح الشركة بنحو 14% إلى نحو 500 مليون دولار.

وكانت أرباح الشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2021 بأكمله، بلغت 3.85 مليار درهم بهامش 46.1%، حيث حققت الشركة تقدماً كبيراً في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما بلغ صافي الربح عن العام بأكمله 2.22 مليار درهم بزيادة قدرها 6% على أساسٍ سنوي.

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