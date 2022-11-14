أرباح "أدنوك للحفر" ترتفع 6% إلى 189 مليون دولار في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر بنسبة 6% في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى نحو 189 مليون دولار.

وجاءت النتائج أدنى من توقعات المحللين البالغة 193 مليون دولار.

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وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفعت أرباح الشركة بنحو 14% إلى نحو 500 مليون دولار.

وكانت أرباح الشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2021 بأكمله، بلغت 3.85 مليار درهم بهامش 46.1%، حيث حققت الشركة تقدماً كبيراً في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما بلغ صافي الربح عن العام بأكمله 2.22 مليار درهم بزيادة قدرها 6% على أساسٍ سنوي.