أرباح إعمار العقارية ترتفع 46% إلى 1.5 مليار درهم في الربع الثالث

أعلنت إعمار العقاريّة، عن تحقيق نموّ متواصل في أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل المبيعات العقاريّة القويّة والنموّ في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

وقالت إعمار في بيان، اليوم الاثنين، إن النموّ القويّ تحقق بسبب أداء السوق العقارية في دبي، بالإضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

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وسجّلت إعمار العقاريّة إيرادات قويّة في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 18.9 مليار درهم (5.1 مليار دولار).

كما حقّقت الشركة خلال هذه الفترة نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بزيادة قدرها 47%، وأرباحاً صافية بلغت 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 124%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، سجّلت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 12% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق لتصل إلى 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار).

وبلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2022 نحو 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) بزيادة قدرها 46% مقارنة بنظيره من عام 2021.

وبفضل نجاح إعمار في إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في الإمارات والأسواق الدوليّة، وتركيزها المتواصل على مبيعات المشاريع قيد الإنشاء، فقد تمكّنت من تحقيق مبيعات قويّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت قيمتها 26.9 مليار درهم (7.3 مليار دولار).

كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة في الفترة نفسها 51.9 مليار درهم (14.1 مليار دولار)، والتي سيتمّ احتساب إيرادتها خلال السنوات القادمة.