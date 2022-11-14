سوق دبي
أرباح "إعمار للتطوير" تتراجع 26% إلى 648 مليون درهم في الربع الثالث
وتربح 2.84 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2022 بزيادة 19%
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تراجعت أرباح شركة "إعمار للتطوير"، المدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 25.6% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 648 مليون درهم، مقارنة بنحو 871.6 مليون درهم في الربع المماثل من 2021.
وبحسب بيان الشركة على سوق دبي المالي، فإن الإيرادات تراجعت إلى نحو 2.06 مليار درهم في الربع الثالث من 2022، مقابل نحو 3.85 مليار درهم في الربع المماثل من 2021، بانخفاض 46.56%.
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وسجلت "إعمار للتطوير" إجمالي أرباح نحو 908.4 مليون درهم في الربع الثالث من 2022، مقارنة بنحو 1.43 مليار درهم في الربع المماثل من 2021، بتراجع 36%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت أرباح "إعمار للتطوير" بنسبة 19% إلى نحو 2.84 مليار درهم، مقابل نحو 2.38 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2021.
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