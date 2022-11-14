اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق أبوظبي

أرباح "طاقة" الفصلية تقفز 60% إلى 2.24 مليار درهم

الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلساً للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 60% لتصل إلى 2.24 مليار درهم.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.8 مليار درهم.

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت أرباح الشركة بنحو 55% إلى 6.5 مليار درهم.

من جانب آخر، وافق مجلس إدارة "طاقة" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60 فلسا للسهم وبمبلغ إجمالي قدره 675 مليون درهم، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 55 فلسا للسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟ هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط