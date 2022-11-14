أرباح "طاقة" الفصلية تقفز 60% إلى 2.24 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 60% لتصل إلى 2.24 مليار درهم.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.8 مليار درهم.

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وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت أرباح الشركة بنحو 55% إلى 6.5 مليار درهم.

من جانب آخر، وافق مجلس إدارة "طاقة" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60 فلسا للسهم وبمبلغ إجمالي قدره 675 مليون درهم، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 55 فلسا للسهم.