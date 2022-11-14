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البنك السعودي الفرنسي
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بنوك السعودية

"السعودي الفرنسي" يعين بنوكاً لإصدار سندات دولارية

ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الاثنين، عن عزمه إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسلة من السندات من وقت لآخر.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأضاف البنك السعودي الفرنسي، أنه قام بتعيين كل من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز وبنك إتش إس بي سي وشركة ميريل لينش انترناشونال وبنك ستاندرد تشارترد وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

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