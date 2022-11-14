للمرة الأولى في تاريخها.. "علي بابا" تتحفظ عن نشر حصيلة مبيعات يوم العزاب

تحفظت شركة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية عن نشر أرقام المبيعات الكاملة لحدثها السنوي "يوم العزاب" للمرة الأولى في تاريخها، فيما يتسبب الاقتصاد البطيء بتراجع الطلب.

ويعد "يوم العزاب" الذي أطلق عام 2009، أكبر حدث سنوي للتجارة الإلكترونية في العالم، مع تفوقه على أحداث أميركية مماثلة مثل "بلاك فرايداي" و"سايبر مونداي" من حيث المبيعات.

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وبلغت مبيعات "علي بابا" في عام 2021، نحو 540.3 مليار يوان (76.1 مليار دولار).

وفي بيان أصدرته السبت، قالت "علي بابا" إن نتائج حدث هذا العام "تتماشى مع العام الماضي... رغم التحديات الكلية والتأثير المرتبط بكوفيد" دون تقديم تفاصيل.

وأضافت أن نحو 290 ألف علامة تجارية شاركت في نسخة العام 2022، فيما قدّم التجار مستويات متفاوتة من الحسومات ابتداء من أواخر أكتوبر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت شركة "سينتون" للبحوث قدّرت في اليوم السابق أن منصات من بينها "علي بابا" و"جاي دي.كوم" حققت مجتمعة 262 مليار يوان بين الساعة الثامنة مساء الخميس والثانية (06:00 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر الجمعة.

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لكن "يوم العزاب" شهد تراجعا في الأعوام الأخيرة وسط حملة بكين على المنصات الإلكترونية وتضاؤل التغطية الإعلامية الحكومية.

في أبريل 2021، فرضت الهيئات الناظمة غرامة مقدراها 2.8 مليار دولار على مجموعة "علي بابا" لممارساتها المناهضة للمنافسة، فيما تضاءل حضور مؤسسها جاك ما على الساحة العامة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.