مصرف الراجحي يجمع 10 مليارات ريال من طرح صكوك

أعلن مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.

وقال مصرف الراجحي في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح 10 مليارات ريال بعدد 10 ملايين صك، بقيمة اسمية 1000 ريال للصك الواحد.

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وأضافت أن عائد الصك يبلغ 5.5% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 16 نوفمبر 2027، "التاريخ الأول لإعادة التعيين"، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل 5 سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة.

وتكون مدة استحقاق الصك دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك.

ويجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك والشروط النهائية المطبقة.

وسيتم الانتهاء من تخصيص الصكوك للمستثمرين بنهاية يوم الأحد بتاريخ 13 نوفمبر 2022، كما سيتم الانتهاء من تسوية الصكوك بتاريخ 16 نوفمبر 2022. وستبدأ عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين في تاريخ 16 نوفمبر 2022، وسيتم إبداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل البنوك ذات الصلة.

وستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.