"حصانة" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم

وقعت شركة "حصانة الاستثمارية"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك السعودية"، بهدف تعزيز وتطوير استراتيجية "بلاك روك" للاستثمار في البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتدير "حصانة" أحد أكبر المحافظ الاستثمارية في مختلف أنواع الأصول في الأسواق المحلية والدولية.

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وتعتبر "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وهي شركة متعددة الجنسيات ومتخصصة في مجال الحوكمة البيئية والاستثمارية في مختلف الأصول الاستثمارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بلاك روك، لترسيخ استراتيجية البنية التحتية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، ووضع إطار عمل بهدف التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على المملكة العربية السعودية. بينما تتطلع بلاك روك لدعم هذه المبادرة من خلال جهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.