"حصانة" السعودية توقع مذكرة تفاهم مع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم
بلاك روك تستهدف الاستثمار في البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط
وقعت شركة "حصانة الاستثمارية"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك السعودية"، بهدف تعزيز وتطوير استراتيجية "بلاك روك" للاستثمار في البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط.
وتدير "حصانة" أحد أكبر المحافظ الاستثمارية في مختلف أنواع الأصول في الأسواق المحلية والدولية.
وتعتبر "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وهي شركة متعددة الجنسيات ومتخصصة في مجال الحوكمة البيئية والاستثمارية في مختلف الأصول الاستثمارية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بلاك روك، لترسيخ استراتيجية البنية التحتية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، ووضع إطار عمل بهدف التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على المملكة العربية السعودية. بينما تتطلع بلاك روك لدعم هذه المبادرة من خلال جهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.
-
أسهم التعدين تقود ارتفاع المؤشرات الأوروبية وسط آمال تحسن الطلب الصينيوالحذر يسود بعد تصريحات عضو بالفيدرالي أن البنك لن "يخفف" حربه ضد التضخم أسواق المال
-
داخل " نيوم".. إغلاق التمويل لأكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم قريباًتكلفة المشروع 5 مليارات دولار قصص اقتصادية
-
وزارة المالية السعودية تُطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكوميةتتيح للمستفيد إتمام عملية دفع الرسوم عبر وسائل الدفع البنكية مدى وفيزا وماستر كارد وسداد اقتصاد