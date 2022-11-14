"ذيب للسيارات" تعتزم توزيع 6.2% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2022، بإجمالي 26.66 مليون ريال لعدد 43 مليون سهم.

وقالت "ذيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.62 ريال عن كل سهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.2%.

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ويكون تاريخ الأحقية 15 نوفمبر 2022، وتاريخ التوزيع 27 نوفمبر 2022.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة ذيب لتأجير السيارات، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 96.68% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 53.79 مليون ريال، مقابل 27.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "ذيب" خلال الربع الثالث من 2022، بنسبة 24.9% مقارنة بصافي ربح نحو 43.06 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفع صافي أرباح "ذيب" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 78.13% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 139.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 78.28 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.