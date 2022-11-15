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سوق دبي

أرباح "إمباور" ترتفع 12% إلى 300 مليون درهم بالربع الثالث

وتربح 728 مليون درهم خلال 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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نمت الأرباح الصافية لشركة "إمباور" 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفصل المماثل من العام الماضي إلى قرابة 300 مليون درهم.

وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نمت الأرباح الصافية لشركة إمباور 10% إلى 728 مليون درهم.

واستقبلت سوق دبي أسهم شركة"إمباور"، اليوم الثلاثاء، لتنضم إلى الشركات المدرجة في السوق بعد اكتتاب عام أولي على 19% من أسهمها.

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وكانت الشركة قد حددت سعر الطرح عند 1.33 درهم للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبعد اكتمال الطرح ستصبح شركة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مالكة لـ 56% من أسهم "إمباور" فيما تمتلك "الإمارات باور" التابعة لتيكوم، 24% من أسهمها.

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