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TSMC التايوانية (رويترز)
TSMC التايوانية (رويترز)
وول ستريت

وارن بافيت يشتري حصة بقيمة 4.1 مليار دولار في صانعة الرقائق "TSMC"

عبر شراء 60 مليون سهم مدرج في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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اشترت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للملياردير الأميركي وارن بافت حصة بقيمة 4.1 مليار دولار في شركة تصنيع الرقائق "TSMC"، خلال الربع الثالث.

يمثل شراء 60 مليون سهم مدرج في الولايات المتحدة من TSMC، والذي تم الكشف عنه في إفصاح للجهات التنظيمية في أميركا يوم الاثنين، أكبر استثمار جديد في الأسهم لبيركشاير خلال الربع الثالث.

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وأحدث الكشف عن هذا الاستثمار تحول من قبل المجموعة، التي تمتد استثماراتها عبر شركة Geico للتأمين، وBNSF في السكك الحديدية إلى شركات التكنولوجيا الممتازة.

أظهر بافيت في السنوات الأخيرة استعدادًا أكبر للاستثمار في التكنولوجيا، مع حافظة أسهم بيركشاير التي تعد الآن شركة آبل وصانع الكمبيوتر والطابعات HP وشركة قاعدة البيانات السحابية Snowflake ضمن محفظتها الاستثمارية.

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