وول مارت ترفع توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية.. وتعيد شراء أسهم بـ20 مليار دولار

صدرت بعض النتائج من القطاع الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث رفعت شركة وول مارت توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية في ظل ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية على الرغم من ارتفاع الأسعار، فيما أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار.

وفي المقابل، لم تغير Home Depot توقعاتها لنتائجها السنوية على الرغم من أن نتائجها الفصلية جاءت أفضل من توقعات المحللين.

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وأثارت توقعات "هوم ديبوت" مخاوف بشأن الطلب خلال موسم العطلات وسط تباطؤ سوق الإسكان في الولايات المتحدة.